إنفوجراف.. "The Misfits".. فيلم هوليوودي إماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد شركة "فيلم جيت" الإماراتية، لإطلاق الفيلم العالمي (The Misfits- غريب الأطوار) حول العالم في 1 يوليو/تموز.

يلعب بطولة الفيلم النجم الأيرلندي العالمي بيرس بروسنان- المعروف بأدواره السابقة الشهيرة في سلسلة "جيمس بوند"، و"ماما مي"، ويشارك فيه نخبة من النجوم العالميين.

ويعد "The Misfits" أول فيلم "هوليوودي" يتم تصويره وإنتاجه كاملاً في رحاب الإمارات، بمناطق متفرقة في مدينة أبوظبي منها مدينة "مصدر" وجزيرة السعديات وكورنيش أبوظبي ومتحف اللوفر، إلى جانب مناطق أخرى في دبي والعين.

الإنفوجراف التالي يستعرض المزيد عن فيلم "The Misfits" وأبطاله وأماكن تصويره..



