شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تمنع حمو بيكا وعنبة وموزة من الغناء.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس نقابة الموسيقيين فى اجتماعه اليوم الأحد 27 يونيو منع التعامل مع حمو بيكا ونور التوت ومسلم وعنبة وأحمد موزة، على أن يمنع كل من ليس عضوًا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات.

كان أمير الغناء العربي هاني شاكر، قال خلال ندوة تكريمه باليوم السابع إن حمو بيكا ومطربي المهرجانات لديهم فرصة للانضمام إلي شعبة المونولوج، موضحًا أنه يدرس ذلك وسيقوم بعرضه علي مجلس النقابة للبت فيه، مشيرًا إلى أن تنازله بقبولهم كأعضاء نقابة من باب تقنين الأوضاع وللقدرة علي التحكم فيما يقدمونه علي مستوى الموسيقي والكلمات، رغم عدم اقتناعه بالفكرة من الأساس.

واستكمل أمير الغناء العربي هاني شاكر، أنه سيعطي صوته لحمو بيكا إذا تقدم لشعبة المونولوج بعد موافقة مجلس النقابة، خاصة أن النقابة سمحت بدخول فرق الموسيقي التي تغني مهرجانات في شعبة الراب، مضيفًا أن حمو بيكا صعب عليه وعلي المجلس وسامحه حتي لا يدخل السجن مردفا: "مش عايز أقف في وش حد".