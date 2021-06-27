شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المنتجة اعتماد خورشيد نتيجة فشل رئوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد عن عمر يناهز 82 عامًا، وأعلن نجلها إيهاب خورشيد خبر الوفاة في تصريح لـ"الخليج 365"، وأنها توفيت نتيجة لمعاناتها من الالتهاب الرؤى وليس كورونا، وسيتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وأضاف إيهاب خورشيد: "هي كانت تعبانة منذ فترة طويلة بالتهاب رئوى ولديها ضيق تنفس، وكان دايمًا معاها جهاز الأكسجين بتاعها لما بينقص بتستخدمه، وكنا خليناها قاعدة في أحد الفنادق القريبة من المطار، وقعدت 3 أيام هناك.

وتابع إيهاب خورشيد: "تعبت ومكنتش قادرة تاخد نفسها بسبب أن الرئة عندها تعبانة جدًا، وده نتيجة فشل رئوى، وأخذناها عشان نوديها المستشفى ولكنها فارقت الحياة ونحن في الطريق".

اعتماد خورشيد فنانة ومنتجة أسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز، كما أنها أسست "معامل اعتماد خورشيد" للطبع والتحميض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينات وحتى السبعينات، من أبرزها: "العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة"، كما أنتجت أفلاما منها: "أولاد الملجأ"، و"جمعية قتل الزوجات الهزلية".