شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد في صورة مع والدته الراحلة: بحبك يا أحلي حاجة فى عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من حين لآخر يحرص الفنان حسن الرداد، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصورة تجمعه مع والدته الراحلة، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، للدعاء لها، حيث نشر منذ قليل صورة تجمعه معها من إحدى رحلاتهما خارج مصر، وكتب "بحبك يا أحلي حاجة فى عمرى، اللهم ارحمها وارحم والدى كما ربياني صغيرا".

ويستأنف الرداد تصوير مشاهده في فيلم" تحت تهديد السلاح" حيث انطلق تصوير أولى مشاهده فى الفيلم مطلع مارس الماضى، والعمل من إخراج محمد حماقى وتأليف أيمن بهجت قمر، وجمعت المشاهد الأولى بين الرداد والنجمة مى عمر وفتحي عبد الوهاب وشيرين رضا وبيومي فؤاد، وأحمد بدير وعباس أبو الحسن.

وكانت آخر أعمال حسن الرداد في السينما فيلم "توأم روحي" وشاركته في بطولة العمل الفنانة أمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتاليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن، ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل وتواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيئا مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.