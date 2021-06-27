شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين دولار إضافية لـ The Conjuring: The Devil Made Me Do It والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات الجزء الثالث من سلسلة الرعب The Conjuring، الذى طرح تحت اسم The Conjuring: The Devil Made Me Do It، بـ حوالى 4 ملايين دولار في خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتصل بذلك إلى 146 مليونًا و313 ألف دولار بدور العرض حول العالم، وذلك منذ طرحه يوم 4 يونيو الجارى، بعدد من دور العرض المختلفة ببعض من دول العالم.

وانقسمت الإيرادات بين 57 مليونا و113 ألف دولار فى دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية، و89 مليونًا و200 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم.

الجزء الثالث من سلسلة الرعب The Conjuringيدور حول قصة مروعة عن القتل والشر المجهول التى صدمت حتى المحققين الخوارق ذوى الخبرة فى الحياة الواقعية إد ولورين وارن، حيث إنها تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة من ملفاتهم، التي تبدأ بقتال من أجل روح صبي صغير، ثم يأخذهم إلى ما هو أبعد من أي شيء رأوه من قبل، ليحدد المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يدعي فيها المشتبه به في جريمة قتل أنه شيطاني الاستحواذ كدفاع.

الجزء الثالث من سلسلة الرعب The Conjuring، من بطولة باتريك ويلسون، فيرا فارميجا، رويري أوكونور، سارة كاثرين هوك، جوليان هيليارد، جون نوبل، يوجيني بوندورانت، شانون كوك، روني جين بليفينز، وغيرهم.