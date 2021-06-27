تسريب تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب يكشف عن نية نجله للزواج سرا على شيرين عبد الوهاب

كتب امير فتحي في الأحد 27 يونيو 2021 08:57 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي ل ” حسين حبيب ” والد الفنان ” حسام حبيب ” تم تسريبه خلال الساعات القليلة الماضية يتحدث من خلاله عن خطة نجله للزواج سرا على زوجته الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” .

ووفقا لمجلة الجرس التي قامت بنشر التسجيل الصوتي أن والد حسام حبيب كشف عن تفكير الأخير في الزواج سرا على شيرين عبد الوهاب من أجل إنجاب الأطفال وذلك بعد مرور سنتين على زواجهما من دون أطفال واقترابها من سن ال 40 .

وأضاف حسين حبيب أن إبنه حسام يتحكم في جميع الحسابات المالية لزوجته ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار واصفا إياها بالشخصية ” المتقلبة والملولة ” .

وتابع : ” أنا عارف حسام إبني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل فأكيد هو في دماغه حاجه ومأمن نفسه .. مش عارف هل هو بيحبها بجد فعلا زي ما بيقول كده ولا هو ذكي وعارف إن هي شخصية متقلبة وممكن في أي وقت تطلب الطلاق ” .

وأشار والد حسام حبيب أيضا على حد زعم التسريب إلى أن شيرين عبد الوهاب قضت على المسيرة المهنية والفنية لنجله حيث أصبح مهتما ومشغولا بأعمالها ولم يركز في عمله فهو لم يصدر أية ألبومات أو أغاني منذ فترة .

كما أوضح في حديثه أن العلاقة غير جيدة بين شيرين عبد الوهاب ووالدة حسام حبيب نظرا لاختلاف الثقافات والبيئات بينهما .

ومن جانبه خرج حسين حبيب في تصريحات صحفية له أكد من حلالها على أن هذا التسجيل الصوتي ما هو إلا كذب وإفتراء عليه .. فقال : ” ناس عاوزة تخرب بيوت ناس .. الله يخرب بيوتهم ده مش صوتي ” .