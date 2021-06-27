المطرب المصري محمد الحلو يطرح أغنية وطنية جديدة تحمل اسم "أنا مصري"

محمد الفلاح - الأحد 27 يونيو 2021

طرح المطرب المصري محمد الحلو أغنية وطنية جديدة تحمل اسم "أنا مصري"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



والأغنية من كلمات الشاعر محمد حارس في أول تعاون يجمعه بمحمد الحلو، وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع محمد صلاح.

وكانت آخر الأغاني التي طرحها محمد الحلو بصوته تتر مسلسل "ليالي الحلمية 6" الذي عرض عام 2016 من إخراج مجدي أبوعميرة.

ويعد محمد الحلو من الفنانين الأوائل الذين غنوا تترات ومقدمات المسلسلات مثل "آه يا زمن، ليالي الحلمية، الوسية، حياة الجوهري، زيزينيا، حلم الجنوبي، بوابة المتولي، درب الطيب، هالة والدراويش، للثروة حسابات أخرى، والآنسة كاف".

وأصدر الحلو أول ألبوم له بعنوان "عراف"، وبعد أن حقق الألبوم نجاحا قام بإصدار العديد من الألبومات الأخرى، أبرزها: افتح كتابك، رحال، يا قمر، عصافير الجنة، على كيفك، صدقي، بندم.