مئات دور النشر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

محمد الفلاح - الأحد 27 يونيو 2021

تشارك مئات دور النشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، بعد شهور مظلمة شهدت إيقاف النشاط الثقافي بكل الدول لتحجيم فيروس كورونا المستجد



وتنطلق فعاليات الدورة الـ52 من المعرض، التي جرى تأجيلها من يناير/كانون الثاني حتى أواخر يونيو/حزيران خوفا من جائحة كورونا، وتفتتح رسميا يوم 30 يونيو/حزيران ويسمح للجمهور الحضور ابتداء من الأول من يوليو/تموز حتى 15 من الشهر ذاته.

يحمل معرض القاهرة، الذي يعد أحد أهم الأحداث الثقافية في المنطقة العربية، شعار "في القراءة حياة"، ويقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالعاصمة المصرية.

يقام الحدث الثقافي المنتظر على إجمالي مساحة تبلغ 80 ألف متر مربع، لكن المساحة المستغلة قدرت بـ40 ألف متر، إذ تحتضن 4 قاعات 756 جناحا.

ويشهد معرض القاهرة هذا العام أكبر تجمع فعلي للناشرين على مستوى العالم، بإجمالي نحو 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا.

تفصيلا، يشارك في المهرجان الثقافي الدولي نحو 823 ناشرا و395 توكيلا من 25 دولة في المعرض، بينها 7 دول إفريقية و12 أسيوية و5 أوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة.

ويبلع عدد الناشرين المصريين (نشر عام) نحو 344 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 40 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال) 47 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (وسائل تعليمية) 27 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 98 دار نشر.

بينما يبلغ عدد مكتبات سور الأزبكية المشاركة في المعرض نحو 49 مكتبة، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين ذوي القدرات الخاصة 5، وعدد أجنحة مبادرة وزارة الثقافة المصرية "ثقافتك كتابك" 11 ناشرا، وعدد المؤسسات الصحفية 7، وعدد أجنحة صالة العرض للدول والجهات والمؤسسات الدولة المصرية 54.

ومن بين الدول المشاركة في الحدث الثقافي المهم نحو 15 بلدا عربيا هي: الإمارات، السعودية، الأردن، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، العراق، الكويت، السودان، ليبيا، المغرب، تونس، والصومال.

ووعدت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، باستيعاب جميع الناشرين وتثبيت أسعار العام الماضي، مع زيادة عدد أيام المعرض؛ دعمًا لصناعة النشر والكتاب.

الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب رصد خريطة دور النشر الخاصة بالمعرض، بعد أن أجرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، قرعة تسكين الناشرين بأجنحتهم في صالات المعرض.