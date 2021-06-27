حجاب واعتزال أم شهرة وأضواء .. فنانات يرفعن شعار "التردد سيد الموقف"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "من تردد فاته القطار" حكمة الهدف منها التشجيع على الحسم وعدم التردد في اتخاذ القرارات المصيرية، ففي الفترة الأخيرة سقطت أكثر من فنانة مصرية في هذا الفخ.

النجمات المصريات، وخلال الفترات الماضية، أثرن الكثير من الجدل، سواء بتحمسهن لارتداء الحجاب واعتزال الفن، أو بتمسكهن بأضواء الشهرة، وكأن للفن قوة جذب لا تقاوم.

وفي هذا التقرير ترصد ”الخليج 365” أبرز النجمات المصريات الحائرات بين الحجاب والشهرة.





حلا شيحة

من مواليد 23 فبراير/شباط 1979، تمتلك حظا وافرا من الموهبة والجمال، تنتمي لأسرة تعشق الفن وتقدره، فوالدها هو الفنان التشكيلي المصري الكبير أحمد شيحة، بدأت مسيرتها الفنية من خلال مسلسل "كلمات" بطولة حسين فهمي.

تألقت على شاشة السينما بعدة أفلام متميزة منها "السلم و الثعبان، عريس من جهة أمنية، اللمبي"، وفجأة قررت الانسحاب من الوسط الفني، وتزوجت من كندي، وأثمر هذا الزواج عن 4 أبناء.

ظن الكثير من الناس أن حلا شيحة حددت هدفها في الحياة، لكن في 2018 قررت خلع الحجاب والانفصال عن زوجها، والعودة للتمثيل بعد غياب 12 عاما.

ولم يمض وقت قصير على الانفصال، إلا وقررت الزواج من الباحث الإسلامي معز مسعود، في 2021، وبعد أشهر قليلة من الزواج خرجت على متابعيها مرتدية الحجاب، وكتب منشورا جديدا عبر حسابها على "فيس بوك"، لمحت خلاله عن اعتزاها التمثيل.

وقالت: "بحمد ربنا إني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي، واللي مؤمنة بيه من جوايا".

وتابعت: "أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص، وبسبب ظروف كورونا اتأخر جدا نزوله، وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا)، وبتمنى التوفيق لكل زملائي".





حنان ترك

فنانة من العيار الثقيل ، وفي عام 2003 تلقت ضربة مؤلمة، إذ خطف الموت صديقها المقرب علاء ولي الدين بشكل مفاجئ، ووجدت نفسها في موقف غريب، ودفعها الحزن للدخول في موجة من الاكتئاب، وبعد فترة من الحزن قررت الاعتزال وارتداء الحجاب.

كان الخبر صادما، لا سيما أنها كانت في قمة النجاح، وشركات الإنتاج تتهافت للتعاقد معها.

وفي عام 2007 عادت للتمثيل لكنها لم تتخل عن الحجاب، ولكنها حسمت أمرها بشكل نهائي بعد مسلسل "أخت تريز".

عانت حنان ترك كثيرا من أجل تكوين بيت وعائلة، إذ تزوجت من 5 رجال هم أيمن السويدي والمخرج هادي الباجوري، ورجل الأعمال خالد خطاب، والطبيب محمد يحيى، ثم كررت التجربة للمرة الخامسة مع رجل الأعمال محمود مالك.





صابرين

تخرجت في كلية الآداب قسم فلسفة، لكنها تفرغت للتمثيل، وشاركت في بطولة العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية المهمة، وفي عام 1999 جسدت شخصية أم كلثوم في مسلسل بعنوان "كوكب الشرق" وحقق هذا العمل نجاحا كبيرا.

وفي العام نفسه قررت الاعتزال وارتداء الحجاب، وانفصلت عن زوجها في ذلك الوقت رجل الأعمال ياسر عبداللطيف.

وفي عام 2006 تراجعت صابرين على الاعتزال وخلعت الحجاب، وعادت للعمل في الوسط الفني، كما تزوجت للمرة الثانية من طارق صادق.





عبير صبري

شاركت في بطولة العديد من الأعمال السينمائية مثل" عتبة الستات، البطل، الكافير، عصافير النيل"، ومن أهم أعمالها على شاشة التلفزيون "هوانم جاردن سيتي، أصل و5 صور، هوانم جاردن سيتي، خيانة عهد".

وفي عام 2002 قررت الاعتزال وارتداء الحجاب، كما قدمت بعد هذا التحول العديد من البرامج الدينية، وبعد 3 سنوات عادت لعالم الفن، وقدمت أدوار تتسم بالجرأءة الشديدة.