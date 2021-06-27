شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا تلقب بالأم المخلصة لكلابها.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة العالمية بريانكا شوبرا عن عشقها لكلابها الثلاثة بصورة كبيرة مؤخرًا، مثلما ذكر موقع ديلى ميل خلال تقرير أخير له وصفها بالأم المخلصة لكلابها، حيث استند فى ذلك إلى صورة نشرتها الممثلة الهندية عبر حسابها على موقع انستجرام أظهرت فيها قدمها وهى متميزة بثلاثة وشوم.



بريانكا شوبرا ووشم الكلاب

وأضاف موقع الديلى ميل ان تلك الوشوم الثلاثة للممثلة الشهيرة تعكس محبتها الشديدة لكلابها، حيث وصفها التقرير بالوالدة المخلصة لكلابها، كما أكد التقرير على أنها دومًا ما تشعر بامتنان وحب كبير إلى تلك الكلاب مما يظهر مع اهتمامها بهم بصورة كبيرة.



بريانكا شوبرا وكلابها

كما ذكر التقرير أن زوجها الممثل نيك جوناس لا يقل عنها اهتمامًا بالكلاب حيث يعتبرهم بمثابة أبنائه هو الآخر، ولذلك كشف عن تقديره للوشوم الثلاثة لأقدام الكلاب التي ميزت قدم زوجته، وبالتالي شاركها بنشر الصورة مرة أخرى.

من ناحية أخرى سبق وناشدت بريانكا شوبرا، معجبيها فى وقت سابق لمساعدة وطنها الهند فى ظل التزايد الهائل لأعداد وفيات فيروس كورونا المستجد، وخروج الأمر عن السيطرة وسط نقص فى الأكسجين وانخفاض أعداد أسرّة المستشفيات المتوافرة لاستقبال المرضى بالفيروس التاجى.

ووفقًا لصحيفة "ديلى ميل "البريطانية، عقدت الممثلة الهندية، البالغة من العمر 38 عامًا، شراكة مع منصة التبرع GiveIndia لإنشاء حملة لجمع التبرعات #TogetherForIndia وأصدرت مناشدة مؤثرة للمساعدة والتبرع، وذلك فيديو نشرته نهاية الشهر الماضى عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".