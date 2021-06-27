شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة الفرنسية ماشا ميريل تكشف لـ"الخليج 365" ذكرياتها مع فاتن حمامة وعمر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الخليج 365 لقاء خاصًا مع الفنانة الفرنسية ماشا ميريل خلال حضورها فعاليات مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة، وخلال اللقاء عبرت ميريل عن سعادتها بتواجدها في مصر وإقامة مهرجان خاص بالمرأة، كما كشفت عن ذكرياتها مع النجمين المصريين فاتن حمامة وعمر الشريف، وانطباعاتها عن المرأة المصرية بعد زيارتها مصر.

وقالت مريل لـ"الخليج 365" إنها كانت لديها فكرة عن وضع المرأة في مصر قبل مجيئها، ولأنها مواطنة فرنسية فإن فرنسا قوانينها ليس لها علاقة بالدين أما في مصر والبلاد العربية فالقوانين يدخل فيها الدين أكثر.

وأضافت أنها تدعم الجمعيات الحقوقية والنسائية التى تحارب من أجل القضاء على ختان الإناث في مصر، وتستنكر كيف يمكن سلب فتيات صغيرات حق الحرية في أجسادهن، وتناضل من أجل القضاء على هذه العادة وألا يكون لها وجود في حاضرنا اليوم .

وعن ذكرياتها مع النجمة فاتن حمامة قالت؛ حضرت سنة 1957 وحضرت ضمن وفد فرنسي لإصلاح العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفرنسا في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، فالسينما ممكن أن توفق بين الشعوب بطريقة دبلوماسية، واستقبل الوفد الفرنسي الفنانة الكبيرة فاتن حمامة في بيتها، ربما لا تستقبل أي وفود من دول أخرى ولكن دائما علاقة الفنانين الفرنسيين والمصريين ودودة.

وعن عمر الشريف قالت إنها عرفته في سن متقدم، وكان محبا لسباق الخيول، عاش وحيدا وتمنى أن يدفن في مصر .

وأكدت أنها واثقة أن مصر ستتغلب على كل صعوباتها لأنكم شعب لديكم النيل وتاريخ قديم فهي بلد أبدية وباقية على مر التاريخ .

واختتمت بأن مصر بلد فريد في العالم العربي لا تؤثر عليها تيارات في بلاد أخرى فأنتم مستقلون كشعب وحضارة وبلد وهذا ما سينجي مصر بأنها تتمسك بهويتها .