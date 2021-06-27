شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: مكنتش متخيل إن الناس متعرفنيش بسبب اللوك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير الغناء العربى هانى شاكر، كواليس اللوك الجديد والمختلف الخاصة بأغنيته الجديدة "لو سمحتوا" والتي يتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى، قائلاً: "جلست مع عزيز الشافعى وتامر حسين واستقرينا على 3 أغنيات وقررنا نبدأ بأغنية "لو سمحتوا"، وبعد ما اشتغلنا عليها وسجلناها قررنا أن يكون الشكل اللى أظهر به مختلف، فكلمنا نضال هانى وهو كان صاحب رؤية الإطلالة دى".

وأضاف هانى شاكر في لقاء في "its show time"، لم أكن أتخيل أن الصور لما تنزل الناس مش هتعرفنى، يعنى أنا شفت آه الصور واللوك وحسيت أنى مختلف بس مش لدرجة أن الناس متعرفنيش وتقول مين ده".

ورد هانى شاكر على منتقدى إطلالته قائلاً: "الانتقادات السخيفة لها ناس متخصصة في ده على مواقع التواصل الاجتماعى وحتى لو قلتله سلام عليكم هيشتم، مش بيهمنى الناس دى ولكن بيهمنى الغالبية العظمى والرسائل التي تلقتها وفرحة الناس بالاختلاف الذى ظهرت به".

وكان أمير الغناء العربى النجم هانى شاكر لفت انتباه محبيه ومتابعيه بعد ظهوره بلوك جديد الذى قابله البعض برجوعه إلى فترة شبابه، ونال عدد من التعليقات الإيجابية عليه منها: "برافو هانى شاكر على موافقتك بالتغيير" و"مش مصدقين انك هانى شاكر" وغيرها من التعليقات.

وجاء اللوك الجديد تزامنًا مع تحضيرات النجم هانى شاكر لأحدث أغانيه التي تحمل اسم "لو سمحتوا" وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، ومن المقرر طرحها على شكل فيديو كليب، من إخراج نضال هاني.