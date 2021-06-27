شكرا لقرائتكم خبر عن دينا صديقة هند صبري تظهر فى مسلسل "البحث عن علا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة دينا فى دور راقصة مطلقة وصديقة هند صبرى خلال أحداث مسلسلها "البحث عن علا"، الذى انتهت من تصويره الأسابيع الماضية، ومقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية، ويدخل المسلسل غرف المونتاج والمكساج ويرصد العمل من خلال شخصية علا عبد الصبور التي تجسدها هند صبري التغييرات الاجتماعية التى طرأت فى الـ10 السنوات الأخيرة.

ويستكشف العمل قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التى تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة اختراع ذاتها فى محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسئولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب فى حياتها.

مسلسل "البحث عن علا" بطولة هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل ، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.