نبيلة عبيد تتمنى الشفاء العاجل لجيهان السادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمنت الفنانة نبيلة عبيد الشفاء العاجل للسيدة جيهان السادات بعد مرورها بوعكة صحية مؤخرًا.

ونشرت "عبيد" صورة "السادات"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "خالص تمنياتي القلبية بالشفاء العاجل للسيدة جيهان السادات أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأن يمُن عليها الله بموفور الصحة بإذن الله".

وكان مصدر في أسرة السيدة جيهان السادات، قال إن حالتها الصحية مستقرة حاليًّا، مضيفًا أن الفريق الطبي المصري والأجنبي في تواصل مستمر على مدار الساعة لمتابعة حالتها وعمل اللازم.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أسرة السيدة جيهان تشعر بالامتنان لما لمسوه من حب الشعب المصري لأم الأبطال وسؤالهم الدائم عن حالتها الصحية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كما أكدوا أن الدعاء للسيدة جيهان ليس غريبًا على المصريين.