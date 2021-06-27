ناهد السباعي توجه الشكر ليسري نصر الله لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة ناهد السباعي الشكر للمخرج الكبير يسري نصر الله، بعد اختيار ثلاثة أفلام شاركت بها ضمن أهم 100 فيلم في السينما العربية عن المرأة.

ونشرت "السباعي" صورا تجمعها بيسري نصر الله، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سعادتي لا توصف باختيار ٣ أفلام شرفت بالعمل فيهم أن يكونوا من أهم ١٠٠ فيلم في السينما العربية عن المرأة".

ووجهت ناهد الشكر لنصر الله، قائلة: "شكرا أستاذ يسري نصر الله أول فيلم لي، شرف كبير إنك تقدمني شكرا وبحب أي فيلم عملتوا مع حضرتك، أستاذة كاملة من أحلي أفلامي (يوم للستات)، شكرا أستاذ محمد دياب أنت أول من تكلمت عن التحرش في مصر، شكرا مهرجان أسوان ".

مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة تقام دورته الخامسة في الفترة من ٢٤ يونيو حتى ٢٩ يونيو بمدينة أسوان.