رسالة مصطفى قمر لوالدته الراحلة.. ويطلب الدعاء لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان مصطفى قمر رسالة لوالدته الراحلة، وطالب جمهوره بالدعاء لها.

ونشر "قمر" صورة تجمعه بوالدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أمي الله يرحمها وحشتني قوي، ووحشتني طيبتها وأيامها، ربنا يجعل مثواها الجنة، ادعو لها بالرحمة وأموات أهالينا، ربنا يحفظكم جميعا".

وانهالت التعليقات على الصورة، وعلّق الفنان حسن الرداد على الصورة: "الله يرحمها ويصبرك يا حبيبي".

وكتبت الفنانة منى ممدوح: "الله يرحمها ويغفر لها ويرحم أمي وكل أمواتنا".

وكتب الشاعر بهاء الدين محمد: "اللهم ارحمها واغفر لها واعف عنها وادخلها الجنة دون حساب ولا سابق عذاب".

وطرح مصطفى قمر مؤخرا أغنية "زحمة الأيام"، مع النجوم حميد الشاعري، هشام عباس، وإيهاب توفيق.

الأغنية من كلمات سامح العجمي، ألحان أشرف سالم، توزيع وفواصل موسيقية نديم الشاعري، توزيع وتريات أحمد الموجي، عود إسلام أبتي، جيتار محمود جليليو، مكساج وديجيتال ماستر نديم الشاعري، وإنتاج CAMP.