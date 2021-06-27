فنانة لبنانية مصابة بالسلالة الهندية رغم تلقيها لقاح أسترازينيكا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 27 - يونيو - 2021 5:18 مساءً

أعلنت قناة “أغاني أغاني” على حسابها عبر تويتر إصابة الفنانة اللبنانية مي حريري بالسلالة الهندية من فيروس كورونا، وذلك أثناء اقامتها في لندن.

وكتبت قناة أغاني أغاني، في تغريدة عبر “تويتر”: “الحمدلله على سلامة النجمة مي حريري بعد اصابتها بالسلالة الهندية من فايروس كورونا اثناء إقامتها في لندن… مي بخير لكنها تعاني من العوارض القاسية رغم تلقيها للقاح استرازينيكا”.

وانهالت التعليقات المتمنية لحريري الشفاء العاجل لا سيما أن المتحور الهندي يشكل قلقا كبيرا في دول العالم، بينما لم يسجل لبنان حتى اليوم أي إصابة بالمتحورات.