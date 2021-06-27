حسين الجسمي : ” قلة الأدب لا تعني قوة الشخصية “

كتب امير فتحي في الأحد 27 يونيو 2021 06:51 مساءً - أثار الفنان الإماراتي ” حسين الجسمي ” ضجة كبيرة وحالة من الجدل بسبب تغريدة له قام بنشرها عبر حسابه على موقع تويتر .
حيث كتب حسين الجسمي في تغريدته قائلا : ” قلة الأدب لا تعني قوة الشخصية ” .
وهو الأمر الذي جعل المتابعون يتساءلون حول إذا كان يقصد أحدا بكلامه أم انه مجرد منشور عادي لا يوجه من خلاله رسالة لأحد .. فيما أيد ووافق البعض الآخر على ما قاله .
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