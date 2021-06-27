إلهام شاهين لـ"الخليج 365": ندمت على أدواري في 5 أفلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت نجومية إلهام شاهين في الثمانينيات، واستطاعت باختياراتها الذكية، وموهبتها الطازجة أن تفرض نفسها على الساحة الفنية.

وبمرور الأيام وتعدد التجارب الناجحة، أصبحت إلهام شاهين إحدى أهم النجمات في السينما والدراما التليفزيونية.

ومؤخرا كرم مهرجان أسوان لسينما المرأة إلهام شاهين، إذ منحها جائزة "إيزيس للإنجاز" تقديرا لمسيرتها الإبداعية الحافلة بالعطاء.

”الخليج 365” التقت الفنانة إلهام شاهين لمعرفة أسباب حماسها لمهرجان أسوان، وسؤالها عن الأعمال التي تود حذفها من سجلها الفني، وهل أثر حبها للفن على حياتها الشخصية..





بداية ما العوامل التي ساهمت في نجومية وشهرة إلهام شاهين؟

الحياة اختيار، وكل اختياراتي مدروسة، الجمهور يظن أنني درست التمثيل فقط، والحقيقة أنني درست كل شيء متعلق بالفن، تمثيل وإخراج وسيناريو وموسيقي ومكياج وديكور، كل ذلك أثقل موهبتي الفنية.

من العوامل أيضا التي ساهمت في نجاحي قدرتي على اختيار أعمال هادفة في السينما والتليفزيون، وبمرور الوقت نجحت هذه الأعمال وتركت أثرا جيدا، كما فازت بالعديد من الجوائز في المهرجانات الدولية.





وكم عدد الأعمال الفنية التي يضمها سجلك الفني؟

أرشيفي يضم 101 فيلم سينمائي، وما يقرب من 50 مسلسلا، وكلها أعمال فنية تجمع بين عمق الفكرة، والتمثيل الجيد، ولذا أفتخر بمشواري المهني جدا.

وهل توجد أعمال تودين حذفها من أرشيفك الفني؟

في أرشيفي 5 أفلام ندمت عليها، ولم تترك الأثر الجيد مع الجمهور، وأعتبر هذا العدد بمثابة نسبة ضئيلة جدا، لو قارنته بعدد الأعمال التي قدمتها، وأذكر منها مثلا فيلم بعنوان "موت سميرة" والذي هاجم الموسيقار بليغ حمدي، بعد مقتل سميرة مليان، شعرت بندم شديد على المشاركة في هذا العمل، ولكن قلة خبرتي في هذا الوقت كانت سبب قبولي للدور، بليغ حمدي موسيقار عظيم وأنا أعشق كل أعماله، والحقيقة الفيلم كان سخيفا جدا، والحمد لله أن الناس لم تقبل عليه.





الجيل الحالي مهتم بالتصنيف والترتيب على الخريطة.. ما تعليقك؟

لا أحب التصنيف أو الترتيب، طوال عمري أؤمن بفكرة البطولة الجماعية، والعمل الفني جماعي.

إلى أي مدى أثر الفن على حياتك الشخصية؟

كما قلت في بداية حديثي، الحياة اختيار، وأنا سعيدة بحبي للفن، عايشة مع عائلتي سعيدة ومبسوطة، نحن 4 أشقاء وكلنا عايشين في بيت واحد.

هل تشعرين بالندم على عدم الإنجاب؟





لست نادمة على عدم الإنجاب، أعتقد أن إنجاب أطفال مسؤولية كبيرة جدا، والتفرغ لتكوين بيت وعائلة أمر ليس سهلا ويحتاج لمجهود كبير جدا، أخلصت لفني وسعيدة جدا بما حققته لنفسي وبشكل عام لا يستطيع أحد أن يفوز بكل شيء في الدنيا.

حدثينا عن إحساسك بتكريم مهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته الخامسة؟

مهرجان أسوان لسينما المرأة ولد على يدي، ونجاحه شيء يسعدني، وتكريمه وسام على صدري، كما أن التكريم بشكل عام يشعر الفنان بوجوده، ويؤكد له أن اختياراته كانت صائبة وأن طريقه حافل بالعطاء.