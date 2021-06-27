شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يظهر ضيف شرف فى فيلم "200 جنيه" لهانى رمزى ونيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر النجم أحمد السقا كضيف شرف فى فيلم "200 جنيه"، للنجم هانى رمزى ونيللى كريم، حيث يصور 4 مشاهد فقط، وقد بدأ التصوير الأيام الماضية فى الديكور الخاص بالفيلم، والذى تدور أحداثه حول مبلغ 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

فيلم "200 جنيه"، بطولة عدد كبير من النجوم، وهم إسعاد يونس، هاني رمزي، نيللي كريم، أحمد رزق، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبدالعزيز، دينا فؤاد، ملك قورة، محمد فراج، محمود حافظ، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين.

من ناحية أخرى ينتظر السقا عرض فيلم "العنكبوت"، والتى تشاركه فى البطولة النجمة منى زكى وتدور أحداث حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية، خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.

فيلم "العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.