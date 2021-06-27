مصطفى قمر يستذكر والدته الراحلة بصورة معها .. هل تشبهه ؟

كتب امير فتحي في الأحد 27 يونيو 2021 05:46 مساءً - نشر الفنان ” مصطفى قمر ” صورة له تجمعه بوالدته الراحلة عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” معربا من خلالها عن إشتياقه لها .

وظهر مصطفى قمر في الصورة من مرحلة شبابه وهو يحتضن والدته .. وكتب في تعليقه عليها : ” أمي الله يرحمها وحشتني قوي ووحشتني طيبتها وأيامها ” .

وتابع : ” ربنا يجعل مأواها الجنة .. ادعولها بالرحمة وأموات أهالينا .. ربنا يحفظكم جميعا ” .