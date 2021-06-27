كتب امير فتحي في الأحد 27 يونيو 2021 05:46 مساءً - نشر الفنان ” مصطفى قمر ” صورة له تجمعه بوالدته الراحلة عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” معربا من خلالها عن إشتياقه لها .
وظهر مصطفى قمر في الصورة من مرحلة شبابه وهو يحتضن والدته .. وكتب في تعليقه عليها : ” أمي الله يرحمها وحشتني قوي ووحشتني طيبتها وأيامها ” .
وتابع : ” ربنا يجعل مأواها الجنة .. ادعولها بالرحمة وأموات أهالينا .. ربنا يحفظكم جميعا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى قمر يستذكر والدته الراحلة بصورة معها .. هل تشبهه ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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