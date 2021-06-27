حالته حرجة جدا.. نقل الشاعر الغنائي أمل الطائر إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نقل الشاعر الغنائي أمل الطائر اليوم الأحد، إلى مستشفى المنيل التخصصي، ووصفت زوجته حالته الصحية بالحرجة جدا.

زوجة الشاعر أمل الطائر أعلنت عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن نقله إلى المستشفى، وكتبت: "يتم الآن نقل الشاعر أمل الطائر إلى مستشفى المنيل التخصصي في حالة حرجة جدا، ارجو الدعاء له".

الشاعر أمل الطائر كان قد تم نقله في شهر مايو الماضي إلى أحدى مستشفيات المعادي، وخضع لجراحة في القدم، إثر معاناته من القدم السكري.

وعانى الشاعر الكبير على مدار العام الماضي من عدة أزمات صحية إثر أصابته بالقدم السكري، إذ تم تركيب قسطرة وبالون تسليك شرايين القدم في مارس الماضي، وأصيب قبل ذلك جلطات بالمخ، وسيولة الدم، وخضع لعملية جراحية لبتر القدم.

الشاعر أمل يعد من رواد كتابة الأغنية الشعبية، كتب ما يزيد عن الـ 700 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفني لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية، ومنهم حكيم الذي غنى من كلماته: نار، نظرة، بيني وبينك، أفرض، السلاموا عليكوا، الحق عليه، أبوسه، وغيرها.

وغنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هاني شاكر، أنغام، هيفاء وهبي، عبدالباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وآخرون.