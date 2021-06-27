فيصل خورشيد لـ"الخليج 365": "حمو بيكا لو دخل الموسيقيين عبر المونولوج هتبقى حاجة تكسف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أثار مؤدي المهرجانات حمو بيكا الجدل حول إعطاء نقابة المهن الموسيقية الفرصة له للانضمام إلى شعبة "المونولوج" في النقابة، وهو ما أثار استياء المونولوجيست الشهير فيصل خورشيد.

وقال خورشيد في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "ما يحدث حاجة (تكسف)، ومن الوارد أن يمر الأمر، وخاصة أن بيكا حقق ما يريده، ولن تفرق معه حتى لو كتبوا (أراجوز)، وللأسف النقابة غير قادرة على التحدي، وبالتالي وارد الرضوخ".

وأضاف: "ما يحدث من بيكا لا يفرق كثيرا عن ما يقوم به محمد رمضان، إذ يبحث كلاهما عن الشهرة يوميا بأي وسيلة، حتى لو كانت شهرة سلبية (بالهري والهبد) في أي موضوع".

حمو بيكا كان قد نشر من خلال صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، رسالة الشكر، وكتب بها: "رسالة شكر واحترام وتقدير لنقيب المهن الموسيقية أمير الغناء العربي الأستاذ هاني شاكر على دعمه الكبير لمغنيين ومؤديين المهرجان، وإعطاء الفرصة لهم للانضمام لشعبة (المونولوج) لتقنين أوضاعنا داخل نقابة المهن الموسيقية، والتحكم في الكلمات والموسيقى وشكر خاص لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية".

المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية، في تصريح سابق لـ"الخليج 365"، قال: "ما ذكره بيكا غير صحيح (مفيش الكلام ده خالص)، المونولوج فن مختلف تماما، وهو ما كان يقدمه على سبيل المثال الفنان الراحل إسماعيل ياسين".