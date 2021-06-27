بالصور| درة تزور مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

زارت الفنانة التونسية درة زروق، يوم الجمعة، مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان، أثناء تواجدها لحضور فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

واستمعت درة لشرح من مسئولي المركز حول الطاقة الاستيعابية للمستشفى والخدمات التي يقدمها وعدد المستفيدين منها وأحدث التقنيات العلمية والبحثية المستخدمة بالمركز، كما استمعت لشرح حول خطة توسعات مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لإنشاء مستشفى الجديد في القاهرة بطاقة استيعابية 120 ألف مريض ليصبح أكبر مركز متخصص لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشادت الفنانة درة زروق، بالإمكانيات الحديثة بمركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان، ورسالته الإنسانية في تقديم خدمات لعلاج مرضى القلب والأوعية الدموية سواء أطفال أو كبار السن مجانًا من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى إتاحة البحث العلمي وتدريب الكوادر الطبية لإعداد أجيال من الأطقم الطبية المدربين على أعلى مستوى.

درة شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "بين السما والأرض" مع هاني سلامة ونورهان ويسرا اللوزي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.