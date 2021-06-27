بالصور| محمد حماقي يؤدي مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أدى الفنان محمد حماقي، قبل ساعات قليلة مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت واحدة من الصفحات المهتمة بأخبار حماقي، ونشر صوره، مجموعة صور جمعته بعدد من أصدقائه التقطوها أمام الكعبة المُشرفة، كما نشر مصفف الشعر أحمد الدويك، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بحماقي، معلقًا "الحمد لله".

كان حماقي أحيا مساء أمس الجمعة حفلًا غنائيًا في Jeddah Super Dome، وقدم باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.

افتتح الحفل الدي جي العالمي عماد اسكندراني ثم صعد حماقي للمسرح وقدم لجمهوره العديد من أغانيه، التي أشعلت قبة جدة وزادت حماس الجماهير الذي ظل متفاعلا مع حماقي منذ وصوله.

ومن مفاجآت الحفل أن حماقي غنى باللهجة الخليجية كما أعلن تبنيه ودعمه الكامل للمطربة السعودية زين عماد التي صعدت معه للمسرح ووعد الجمهور بتقديم دويتو معها.