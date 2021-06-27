منتدى نوت يناقش الاستغلال الجنسي والتحرش ضمن فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تستمر فعاليات منتدى نوت لقضايا المرأة ضمن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لليوم الثالث على التوالي تحت عنوان "سياسات لمناهضة الاستغلال الجنسي داخل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التي تعمل في مجال الفن والإبداع".

وافتتحت الدكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس الأمناء لمهرجان أسوان الجلسة بالترحيب بالحضور، وقدمت أميرة حسني، المتخصصة في قضايا النوع الإجتماعي والتنمية، أسباب تعرض السيدات للتحرش الجنسي في أماكن العمل، لافتة إلى أنه لا علاقة لمكان أو طبيعة العمل بهذه الظاهرة.

وأشارت إلى تأثير التحرش الجنسي على فرص السيدات في أماكن العمل، كما أرجعت أسباب تفشي التحرش في مكان العمل إلى خلل في موازين القوى بين التمثيل النسائي والرجالي داخل مجال العمل، وكذلك تنافسية وغياب المحاسبة والشفافية، وأوضحت أن تزايد هذه الظاهرة يعود إلى قلة نسبة الإبلاغ بسبب الخوف من فقد العمل أو التعرض للأذى.

ودعت أميرة حسني إلى دعم الفتيات ضمن حملة ارتداء الفساتين كسبيل للتضامن مع طالبة الجامعة التي تنمر عليها موظفي الجامعة.

وأكدت أميرة أن هناك العديد من الاتفاقيات التي تتحدث عن التحرش ومنها الاتفاقية ١٩٠ الصادرة في منتصف ٢٠١٩ وهي اتفاقية لمكافحة التحرش داخل مكان العمل وصادرة من قبل منظمة العمل الدولية والهدف منها وضع سياسات حماية للنساء داخل مكان العمل.

وشهدت الجلسة مشاركة من الجمهور لشرح ملامح سياسات مكافحة التحرش داخل مجال العمل من وجهة نظرهم، ومن الجمعيات والمؤسسات التي حرصت علي مناقشة الأمر.

وانتهت الجلسة بالخروج ببعض التوصيات أولها تدشين سياسات داخل المؤسسات والجمعيات، ثانيا مخاطبة نقابة السينمائيين باسم المهرجان والمنتدى لوضع سياسات لمكافحة التحرش داخل بيئة العمل الفنية، ثالثا الخروج بحملة من أسوان تنطلق إلى كل محافظات مصر للضغط للتوقيع على تلك الاتفاقية.

وقالت دكتور عزة كامل إن مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة سيعمل علي وضع سياسات لمكافحة التحرش والاستغلال الجنسي من الدورة القادمة.

وحرص علي حضور الجلسة والتفاعل في المناقشة عدد كبير من سيدات أسوان بالإضافة إلي ممثلين من جمعية المستقبل ومؤسسة نساء الجنوب ومؤسسة "Act".