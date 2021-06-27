شاهد .. نجم مسلسل ” ب 100 وش ” يقضي شهر العسل في المكسيك

كتب امير فتحي في الأحد 27 يونيو 2021 03:52 مساءً - شارك الفنان ” حسن أبو الروس ” متابعيه عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور من قضائه لشهر العسل في المكسيك .

وظهر حسن أبو الروس في الصور وهو يرتدي القبعة المكسيكية الشهيرة وكتب في تعليقه عليها مستعينا بإفيه للفنان محمد هنيدي في فيلم فول الصين العظيم فقال : ” وربنا لانيمك من المغرب يا مكسيك ” .

يذكر أن حسن أبو الروس كان قد احتفل بزفافه يوم 19 يونيو الماضي على مصممة الجرافيك ” غادة والي ” .. وأقيم حفل الزفاف في ملاهي زيد بارك بالشيخ زايد .