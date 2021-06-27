كتب امير فتحي في الأحد 27 يونيو 2021 03:52 مساءً - شارك الفنان ” حسن أبو الروس ” متابعيه عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور من قضائه لشهر العسل في المكسيك .
وظهر حسن أبو الروس في الصور وهو يرتدي القبعة المكسيكية الشهيرة وكتب في تعليقه عليها مستعينا بإفيه للفنان محمد هنيدي في فيلم فول الصين العظيم فقال : ” وربنا لانيمك من المغرب يا مكسيك ” .
يذكر أن حسن أبو الروس كان قد احتفل بزفافه يوم 19 يونيو الماضي على مصممة الجرافيك ” غادة والي ” .. وأقيم حفل الزفاف في ملاهي زيد بارك بالشيخ زايد .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. نجم مسلسل ” ب 100 وش ” يقضي شهر العسل في المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.