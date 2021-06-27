فنانة مصرية شهيرة تكشف عن إصابتها بورم في الوجه

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كتب امير فتحي في الأحد 27 يونيو 2021 03:52 مساءً - حلت الفنانة المصرية ” نيللي كريم ” ضيفة مع الإعلامي ” عمرو الليثي ” في برنامجه واحد من الناس المذاع على قناة الحياة .
وخلال اللقاء كشفت نيللي كريم عن إصابتها بورم في الوجه في العام الماضي استدعى اجرائها لعملية جراحية خطيرة في أمريكا والتي كانت ستتم عن طريق الأذن .
وتابعت : ” اتخضيت وكنت قلقانة ورحت لكذا دكتور والدكتور الأولاني قالي ممكن تتشلي بس هترجعي تاني بعد سنة .. وفي أمريكا الدكتور قالي هتقعدي سنة وترجعي كويسة ” .
وأشارت نيللي كريم إلى أن الدرس الذي تعلمته من هذه المحنة والتجربة هو الرضا بالقضاء والقدر وأنه لا أحد يعلم ماذا سيحدث .. مضيفة : ” إحنا معرضين كل يوم محدش عارف هو بكرة مستنيين إيه لكن لازم إحساس الرضا يكون مسيطر علينا ” .
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