مروة راتب تحتفل بتخرجها من الجامعة الامريكية مع مرتبة الشرف!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 27 يونيو 2021 03:52 مساءً - ظهرت مروة راتب، الفنانة السورية المقيمة في الامارات، في مقطع فيديو جديد نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت انه احتفالا بتخرجها من الجامعة الامريكية مع مرتبة الشرف دون ان تذكر ما هو الاختصاص التي تخرجت به.

وظهرت مروة راتب، في الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، بثياب التخرج وهي تقول: “وبعد ما خلصنا احتفالنا بمناسبة تخرجي من الجامعة الامريكية بمعدل تراكمي 4 من 4 امتياز مع مرتبة الشرف يعني GPA 4 out of 4”.

وعلقت مروة راتب على الفيديو بالقول “Excellent with honors

امتياز مع مرتبة الشرف.. نحن أفعالنا تتكلم عنا

”.

يذكر ان مروة راتب كانت قد تعرضت لانتقاد من قبل البعض مؤخرا حيث قالت متابعة إماراتية غاضبة أن كثير من الفاشنيستات يشوهون سمعة الإمارات قائلة: “كثير من الفاشنيستات بيضروا بسمعتنا، ومنهم الفنانة اللي ماتوفقتش في التمثيل وراحت تستخدم السوشيال ميديا في الإعلانات وتظهر بجسم بشع وترغب الفتيات يقلدون جسمها، وتلبس لبس فاضح، هذا مو لبسنا وهذه مو حياتنا”.

وأضافت المتصلة التي انتقدت جسم مروة راتب بعد التجميل: “تعيش الممثلة هذه في الإمارات وتضل طول الوقت تتحدث عن الإمارات وترد أنا إماراتية وتقول أنا طبعي طبع الإمارات، إحنا ما نسوي ها اللبس ولا نسوي أجسامنا هذا، هي ممثلة موجودة في كل شي في التليفزيون في الانستجرام في كل شي”.

واختتمت المتصلة حديثها بحرقة قائلة: “نحن محتشمات ومتسترات، وهي تطلع تنصح كل الفتيات يعملوا شفايفهم ويعملوا جسمهم، حتى لو بلغنا عليها مو هيحصل شي، لكن أنا اللي أريده إنها تطلع تقول أنا سورية ما تتحدث باسمنا أبداً”.