The Misfits.. أول فيلم "هوليوودي" يتم إنتاجه كاملا في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد شركة "فيلم جيت" الإماراتية، لإطلاق الفيلم العالمي (The Misfits- غريبو الأطوار) حول العالم يوم الجمعة الموافق 1 يوليو.

يلعب بطولة الفيلم النجم الأيرلندي العالمي بيرس بروسنان- المعروف بأدواره السابقة الشهيرة في سلسلة "جيمس بوند"، و"ماما مي"- ويشارك فيه نخبة من النجوم العالميين أبرزهم تيم روث، ونيك كانون، وجيمي تشونغ، وهيرميون كورفيلد، والتايلاندي مايك أنجيلو، إلى جانب الإماراتي منصور الفيلي، والسوري سامر المصري، والفلسطيني رامي جابر، وهو من كتابة الممثل والكاتب روبرت هني، وإخراج الفنلندي ريني هارلين.

يعد The Misfits أول فيلم "هوليوودي" يتم تصويره وإنتاجه كاملاً في رحاب الإمارات، بمناطق متفرقة في مدينة أبوظبي منها مدينة "مصدر" وجزيرة السعديات وكورنيش أبوظبي ومتحف اللوفر، إلى جانب مناطق أخرى في دبي والعين، وتدور أحداثه داخل حدود منطقة الشرق الأوسط، حول مجرم معروف يدعى "ريتشارد بيس"، يجد نفسه عالقاً في سرقة كبيرة، بعدما تم تجنيده من قبل مجموعة من اللصوص غير التقليديين، حيث سيكون لهذه العملية آثار بعيدة المدى على حياة "بيس" وعدد كبير من محيطه.





تولت "فيلم جيت" الجهة المنتجة والمنفذة للعمل، عملية تعاون مشترك مع شركة "باراماونت بيكتشرز" العالمية، و"ذا أفنيوز؛، ومجموعة "هايلاند للأفلام" الأميركية، لتوزيع الفيلم حول العالم ، ومع "فوكس سينما" لتوزيعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال المخرج والمنتج والكاتب الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ "فيلم جيت": "هدفنا أن نبرز ما تمتلكه أبوظبي من مقومات وأسس وركائز تؤهلها للريادة العالمية في مجال الإخراج والإنتاج، إلى جانب إبراز المواقع الخلابة التي لم تستهلك سينمائياً في عمليات التصوير بها، والتي ستظهر عبر الشاشة الذهبية في الفيلم".

وأضاف: "ونحن اليوم نعلن عن أول إطلاق أول فيلم هوليوودي من تصوير وإنتاج إماراتي في صالات السينما، ولم يكن ذلك ممكناً، لولا الدعم المتواصل الذي قدمته الجهات المعنية بالفن في الإمارات، ونحن ممتنون لقيامهم بتوفير التصاريح والتسهيلات والمساعدات اللازمة التي منحتنا القدرة على التصوير في مواقع مختلفة بأبوظبي، وإظهار الإمارة في أبهى صورة".



