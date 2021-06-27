مخرج تيتانيك وأفاتار يعترف بقسوته على الممثلين.. ماذا قال؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترف المخرج الأمريكي المخضرم جيمس كاميرون، أنه ليس من النوع العطوف أو اللطيف في مواقع التصوير.

واشتهر مخرج فيلمي "تيتانيك" و"أفاتار" بحزمه خلال التصوير، إلى حد اتهامه بتعذيب الممثلين جسديًا، من قبل الممثل إد هاريس، الذي قام ببطولة فيلمه The Abyss عام 1989.

ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، تحدث "كاميرون" مؤخرًا عن الاتهامات السابقة وسمعته في مجال الفن، معترفًا بكونه قاسيًا وأن هذه الصفة من أكبر مسببات ندمه مهنيًا.

وقال "كاميرون"، إن هناك أمورا كان سيفعلها بشكل مختلف لو عاد به الزمن للوراء، متابعًا: "كنت سأستمع أكثر".

وأضاف "كاميرون": "لو عاد بيّ الزمن للوراء كنت سأكون أقل استبدادية، وكنت سأجعل التفاعل الإنساني مع طاقم التصوير أهم من الفيلم".







ووصف "كاميرون" نفسه بالديكتاتور خلال التصوير، بسبب متطلباته الكثيرة من طاقم العمل خلال تصوير أفلامه، وقال إنه كان مذهولًا من زميله المخرج رون هاوارد، بعد زيارته خلال موقع تصوير أحد أفلامه ومشاهدة تفاعله الطيب مع طاقم عمله، متابعًا: "حتى الآن أطمح أن أكون رون هاوارد".

ويعمل "كاميرون" حاليًا على إخراج 4 أجزاء قادمة من سلسلة أفاتار، ومن المتوقع طرح أولها في ديسمبر/كانون الأول 2022.