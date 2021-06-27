الفنانة الفرنسية ماشا مريل تزور معبد أبو سمبل المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زارت الفنانة الفرنسية ماشا مريل، صباح الأحد، معبد أبو سمبل على هامش تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة جنوب مصر.

وقالت ميريل إن حلمها قد تحقق بزيارة المعبد، حيث إنها قرأت الكثير عن معبد أبو سمبل، وعن تاريخ الملك رمسيس الثاني.



وعبرت ميريل عن إعجابها بحضارة مصر القديمة والتي أبهرت العالم أجمع.





وماشا مريل صاحبة مشوار طويل مع السينما يمتد لأكثر من نصف قرن، حيث بدأت مشوارها الفني في بداية ستينيات القرن الماضي.

وتعتبر مريل واحدة من نجمات الموجة الجديدة في السينما الفرنسية، حيث منحها المخرج الفرنسي الشهير جون لوك جودار دورا رئيسيا في فيلمه "السيدة المتزوجة" أو "امرأة متزوجة" سنة 1964، وهو الدور الذي يعتبره النقاد البداية الحقيقية للنجمة الفرنسية.





بعد ذلك قدمت مريل أفلاما مهمة مع مجموعة من المخرجين الكبار في فرنسا وأوروبا، من بينهم المخرج الإسباني لوي بونويل في فيلم "يوم جميل" سنة 1966، ومع موريس بيالا في فيلم " لن نشيخ معا" سنة 1972، ومع برتراند بليي في فيلم " زوج الأم" سنة 1981 فضلا عن رائعة كلود لولوش"الواحد والآخر" سنة 1981، ثم في فيلم "الكرنفال الكبير" للمخرج ألكسندر أركادي سنة 1983 ثم في فيلم "فويفر" للمخرج جورج ويلسون سنة 1989، لتتواصل بعد ذلك أعمالها في السينما والمسرح والدراما التلفزيونية.

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، مساء الخميس، وتستمر حتى 29 من شهر يونيو/حزيران الجاري.