شكرا لقرائتكم خبر عن خلع العباية والعمة ولبس التيشيرت الروش.. حجازى متقال فوتوسيشن على طريقة محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان الشعبى حجازى متقال، على مواقع التواصل الاجتماعى، عدة صور له وهو يرتدى كاجول دون العمة والجلباب على غير العادة ويظهر في الصور بجوار سيارته الفارهة على طريقة محمد رمضان، وعن هذه الصور قال حجازى لـ"الخليج 365" إنه لا يقصد أن يقلد أى فنان في هذه الصورة وإنما جاءت صدفة حينما قام أحد أصدقائه بتصويره فقام بنشرها على صفحته على الفيس ولا يقصد أن يشير إلى سيارته ومن ناحية أخرى أشار حجازى إلى أنه انتهى من تسجيل أغنيتين جديدتين سوف يقوم بطرح أحداهما خلال الأيام المقبلة



حجازى متقال حجازى متقال



حجازى حجازى

وفى نفس السياق قال المطرب حجازى متقال، إنه حاول الخروج من الألحان التقليدية والجو الصعيدي المتعارف عليه بتقديم أغنية "بنت الناس" بهذا اللون "التكنو"، مشيرا إلى أنه عرض عليه كثيرا غناء المهرجانات ولكنه يشعر بأنه لن يجد نفسه في هذا اللون من الغناء، مؤكدا على أنه يستمع لأغانى المهرجانات ويحبها كثيرا وقام خلال الحلقة بغناء أحد أغانى المهرجانات، مضيفا أنه يحب أن يستمع إلى كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وصباح وفريد الأطرش وقام متقال خلال لقائه في برنامج مساءمسا دى ام سى الذىيقدمه الإعلامى رامى رضوان، بغناء عدد من الأغانى بين القديم لكوكب الشرق أم كلثوم وعدد من الأغانى المتنوعة، كذلك قام متقال بشرح عددا من الأمثال العيدية.