شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يستعيد ذكرياته مع والدته بصورة فى شبابه: وحشتني طيبتها وأيامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد النجم مصطفى قمر ذكرياته بصورة قديمة له مع والدته الراحلة، وعلق عليها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلاً: "أمي الله يرحمها وحشتني قوي، ووحشتني طيبتها وأيامها ربنا يجعل مأواها الجنة ادعولها بالرحمة وأموات أهالينا ربنا يحفظكم جميعا"، وحصدت الصورة الكثير من الإعجابات والتعليقات فور نشرها، حيث قام عدد من متابعيه بالدعاء لوالدته بالرحمة.



مصطفي قمر ووالدته



مصطفي قمر

وكان وجه النجم مصطفى قمر، رسالة شكر لكل النجوم الذين حضروا حفل زفاف نجله الأكبر إياد الذى أقيم الإسبوع الماضى، ونشر مصطفى قمر صور من حفل الزفاف، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا:" فرح إياد ابني وعروسته سارة بنتي فعلا فرحة من القلب شكرا لكل أخواتي نجوم مصر والوطن العربي الحب باين في عنيكم تسلم رجليكم اللي جابتكم وشكرا لتعبكم اللي لا يقدر بتمن حبكم في قلبي لا يوصف، ربنا يسعدكم عقبال عندكم جميعا وتفرحوا من قلبكم ".

وشهد الحفل غناء مصطفى قمرأغنية "السود عيونه" بمشاركة الفنانين الذين حضروا الحفل، كما غنى أغنية "أصحاب ولا بيزنس"بمشاركة هانى سلامة وذلك بعد 20 سنة من تقديمها فى الفيلم الذى جمعهما وحمل نفس الاسم، كما غنى حماقى عددا من أغانيه الشهيرة مثل "أجمل يوم" و"واحدة واحدة"، وحرص النجوم الحاضرين على الغناء ومشاركة صديقهم مصطفى.

واحتفل النجم مصطفى قمر بزفاف ابنه الأكبر إياد، بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، وذلك بحضور الأهل وأقارب العروسين، وكذلك حضورعدد من نجوم الفن والغناء، وعلى رأسهم محمد حماقى، هشام عباس، هانى سلامة، محمد رجب، إيهاب توفيق، حميد الشاعرى، حمادة هلال، مدحت صالح، جنات، محمد لطفى، إدوارد، محمد نور، مجدى كامل، مها أحمد، لقاء سويدان، عبير منير، الموزع توما.