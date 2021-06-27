شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات علا غانم مع لميس الحديدى.. خجولة وسنها الحقيقى وعدد زيجاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة علا غانم عن العديد من الأسرار حول فترة غيابها عن الساحة الفنية طوال الفترة الماضية، وذلك أثناء استضافتها ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى أمس حيث تطرقت علا غانم إلى أمور عديدة نكشف أبرزها خلال السطور التالية.

علا غانم : هيبقى عندى 50 سنة فى نوفمبر المقبل

لم تتردد علا غانم فى الكشف عن سنها الحقيقى أثناء حوارها مع الإعلامية لميس الحديدى حيث أكدت لها أنها ستتم عامها الـ 50 فى نوفمبر المقبل.



علا غانم

زواج علا غانم الأول

تطرقت أيضًا علا غانم إلى سنها بفترة الزواج، وأكدت أنها تزوجت صغيرة للغاية حيث كان سنها وقتها 17 سنة ونصف، وانفصلت بعد فترة عن زوجها ولم يقم شريكها وقتها بطلاقها حيث كان مصر على عدم الطلاق.

علا غانم تؤكد أنا خجولة جدًا

أكدت علا غانم أيضًا خلال حوارها أنها خجولة للغاية، قائلة: "هتصدقينى لو قلتلك أنى خجولة جدًا ومش اجتماعية، والتمثيل دومًا ما كان بيورينى الدنيا ويخرجنى من حصار حول شخصيتى.

عدد زيجات علا غانم

كشفت أيضاً الفنانة علا غانم أنها تزوجت ثلاثة مرات، مؤكدة أنها دومًا ما كانت تتزوج بعقلها وليس بقلبها، وأضافت رداً على سؤال كام مرة حبيتى بقولها "اعتدت على الزواج بعقلى وليس بقلبى ولكن الزيجة الأولى كنت صغيرة فيها، وكانت تقليدية، وانفصلت بعد 4 سنين ونصف".



علا غانم

علا غانم عن سبب الزواج الثانى: الوحدة

أضافت علا غانم أيضًا أن زيجتها الثانية جاءت بعد 11 عامًا من الزواج الأول، وأضافت أن مدتها لم تزد على 7 شهور، حيث كان سببها الوحدة والاختيار كان خطأ لأنهما كانا مختلفين تمامًا.