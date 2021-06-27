شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم F9 ترفع أسهم سينمات AMC..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد موقع deadline أن إيرادات فيلم F9، أول علامة عظيمة على عودة شباك التذاكر، فالفيلم حقق لمدة الـ3 أيام الماضية 66.5 مليون دولار في 4179 دور عرض، وحسب الموقع أن هذا الرقم في هذه المدة الأفضل منذ منتصف مارس 2020 عندما بدأ الوباء.

وعلي جانب آخر أدت إيرادات F9 الي ارتفاع اسهم مجموعة سينمات AMC، ويتم تداولها عن نشر هذا التقرير بـ53.71 دولارًا، وهو وصل أعلى مستوى له قبل أسبوعين، واحتفظ الجزء الثاني من Paramount's A Quiet Place سابقًا بالرقم القياسي الافتتاحي لمدة 3 أيام خلال الوباء بمبلغ 47.5 مليون دولار، و57 مليون دولار لأربعة أيام خلال عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى.

وأقيم العرض الأول الذي طال انتظاره لفيلم F9: The Fast Saga فى مسرح TCL الصيني الشهير في لوس أنجلوس الجمعة الماضية، وقاد الاحتفالات اثنان من أبرز نجوم سلسلة Fast & Furious، هما بطل السلسلة فين ديزل، البالغ من العمر 53 عامًا، والنجم الداعم منذ فترة طويلة تيريز جيبسون، البالغ من العمر 42 عامًا.

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذي يعتبر استكمالاً لنجاح جزأه الأول الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم، بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها، نجح فى تحقيق 48 مليونا دولار في العرض الافتتاحى بـ3726 دار عرض حول العالم.