شكرا لقرائتكم خبر عن دينا: "كل التحية للمرأة النوبية المجتهدة.. أجمل وأجدع ستات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة الاستعراضية دينا، متابعيها بصورة عبر حسابها على إنستجرام، تجمعها مع عدد من سيدات النوبة، وكتبت على الصورة، قائلة: "صباح الفل من أسوان كل التحية للمرأة النوبية المجتهدة.. أجمل وأجدع ستات النوبة".



دينا

وكشفت الفنانة الاستعراضية دينا، عن سر جمالها التي ظهرت به في صورها الأخيرة في مهرجان أسوان الدولى السينمائى للمرأة، وقالت في تصريح لـ ”الخليج 365”: السر إنى بطلت السجاير منذ 6 شهور وده عمل فرق كبير في وشى لأن السجائر بتأثر على منطقة الفم ومنطقة أسفل العين، كما أنى لم أضع مكياج أثناء ظهورى في مهرجان أسوان للمرأة".

ونفت دينا، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إجرائها لعملية تجميل في وجهها بعد ظهورها في مهرجان أسوان الدولى للمرأة، وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "خمسة وخميسة لا طبعا معملتش أي عمليات تجميل ودى أول مرة في حياتى محطش مكياج، يمكن عشان كده الناس أول مرة تشوفنى".

وأضافت دينا: "الناس قالوا إنى عملت عملية في مناخيرى من فترة قريبة، وأنا عملت عملية غضروف أنفى لما اتكسر من أكتر من سنتين، هما لسه فايقين دلوقتى، لكن معملتش أى حاجة، ولا أقدر حتى أحط بوتكس وأنا لسه خارجة من كورونا".