شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزي تخضع لجلسة تصوير جديدة.. إطلالة مختلفة ما بين الأناقة والجمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة يسرا اللوزى، لجلسة تصوير جديدة وأطلت يسرا بأكثر من إطلالة مختلفة ما بين الأناقة والجمال، وحازت الصور على إعجاب متابعيها متغزلين فى رقتها وجمالها.



يسرا اللوزى



يسرا اللوزى



يسرا اللوزى



يسرا اللوزى



يسرا اللوزى



يسرا اللوزى

وتشارك يسرا اللوزى فى فيلم "ليلة العيد" والفيلم بشكل عام يرصد معاناة وقهر المرأة عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب والمتزوجة وسوء معاملة الرجال لزوجاتهم، وتدور أحداثه فى يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد.

الفيلم يضم نخبة من النجوم منهم الفنانة الكبيرة يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.

شاركت يسرا اللوزي في موسم رمضان الماضي بمسلسل "بين السما والأرض" بطولة هانى سلامة، درة، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

ووصفه الجمهور بأنه واحد من أفضل الأعمال فى موسم رمضان، خاصة أن صناعه نجحوا فى تحدى الاقتباس عن قصة الكاتب الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ رغم اختلاف زمن الرواية والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على روح القصة والفكرة الرئيسية، وساعد خروج العمل فى 15 حلقة فى سرعة الإيقاع وتركيز الأحداث مما خلق حالة من الإثارة والتشويق.