الاثنين.. "mbc مصر" تبدأ عرض حلقات مسلسل "كابتن أنوش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ قناة mbc مصر، غدا الاثنين عرض حلقات المسلسل الكوميدي "كابتن أنوش"، في تمام الساعة الثامنة مساء.

تدور أحداث المُسلسل الكوميدي حول شخصية "انوش" التي يُجسدها الفنان بيومي فؤاد، الذي يعشق كرة القدم منذ طفولته وشارك لفترة في فرق الناشئين بالنادي الأهلي، ولكنه يضطر للإبتعاد عن مُمارسة اللعبة والتفرغ لرعاية أسرته بعد وفاة والده، ويبقى وفياً لكرة القدم وتشجيع النادي الأهلي في كل المباريات. بينما تُساعد زوجته ابنهما على تشجيع نادي الزمالك نكاية في زوجها الذي يهتم بكرة القدم أكثر منها، ثم يبدأ الكابتن أنوش في مُمارسة التدريب بأحد مراكز الشباب ويقوم بتجميع لاعبين مغمورين للمُشاركة بهم في البطولات المُختلفة مما يُفجر الكثير من المُفارقات الكوميدية التي تتصاعد مع الأحدث.

المسلسل من إخراج معتز التوني، بطولة بيومي فؤاد وعبير صبري.