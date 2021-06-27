"mbc مصر" تبدأ عرض حلقات "يونس ولد فضة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ قناة MBC مصر عرض حلقات مسلسل "يونس ولد فضة" يوميا في تمام الساعة السابعة مساءً بداية من الاثنين.

تبدأ الأحداث عندما يسوق القدر إبراهيم إلى بيت "فضّة"، المرأة القوية التي فقدت ابناً وزوجاً، فاعتبرت أن الله عوّضها عن فقدها بهذا الطفل الذي سيُعرف لاحقاً باسم "يونس ولد فضّة".

وفي أجواء ملؤها التشويق، تسير أحداث القصة الصعيدية التي تجمع بين الطابع الأسطوري والواقع المعاش ضمن قالب معاصر.

مسلسل "يونس ولد فضّة" يجمع نخبة من الفنانين، منهم: عمرو سعد، سوسن بدر، عبدالعزيز مخيون، سهر الصايغ، إيهاب فهمي، ريهام حجّاج، محمد التاجي، هبة مجدي، صفاء الطوخي، فتوح أحمد، أحمد صيام، محمد الصاوي، إنعام سالوسة، أحمد حلاوة، أميرة العايدي، أحلام الجريتلي، إلهام عبدالبديع، حسن عيد، وتأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، وإخراج أحمد شفيق.