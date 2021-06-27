محمد رمضان ينشر المزيد من الصور من زيارته لقصر شقيقة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم

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كتب امير فتحي في الأحد 27 يونيو 2021 01:45 مساءً - نشر الفنان المصري محمد رمضان المزيد من الصور له من قصر الشيخة فاطمة بنت راشد ال مكتوم شقيقة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم إمارة دبي.
وظهر محمد رمضان في هذه الصور مع النمر الابيض الذي سبق وان ظهر وهو يسير به عاري الصدر وعلق عليها بالقول: “من قصر سمو الشيخة #فاطمة_بنت_راشد_بن_سعيد_آل_مكتوم حفظها الله شقيقة سمو حاكم دبي الامير #محمد_بن_راشد حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه”.
وكان محمد رمضان قد نشر في وقت سابق مقطع فيديو يرصد لحظة وصوله واستقباله في قصر الشيخة فاطمة بنت راشد ال مكتوم وذلك عبر حسابه على انستغرام.
وعلق محمد رمضان على الفيديو كاتبا: “
شكراً بلدي الثاني الإمارات العربية المتحدة ثم شكراً مدينتي المفضلة #دبي على كرم الضيافة وحسن الأستقبال في قصر سمو الشيخة فاطمة بنت راشد آل مكتوم شكراً على دعوة سموك
”.
يذكر ان محمد رمضان كان قد حصل على الاقامة الذهبية في دولة الإمارات المتحدةالعام الماضي يث نشر عبر حسابه على “انستجرام” التأشيرة، وكتب: “شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي”.
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