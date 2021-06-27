إيمي سمير غانم تثير القلق حول والدتها : ” تعبانة جدا “

كتب امير فتحي في الأحد 27 يونيو 2021 01:45 مساءً - نشرت الفنانة ” إيمي سمير غانم ” صورة لوالدتها الفنانة ” دلال عبد العزيز ” كشفت من خلالها عن أن الأخيرة تمر بأزمة صحية شديدة .

وطالبت إيمي سمير غانم من الجمهور الدعاء لوالدتها فكتبت في تعليقها على الصورة : ” أرجوكم الدعاء لأمي .. تعبانة جدا .. يارب ” .

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز تتواجد في المستشفى منذ ما يقارب الشهرين بغرفة العناية المركزة حيث لا تزال تعاني من تليف في الرئة كأحد مضاعفات فيروس كورونا الذي أصيبت به في إبريل الماضي .