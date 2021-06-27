وفاة الفنان عبدالمنعم الجامعي.. أحد رواد الأغنية المغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيب الموت، الفنان المغربي عبدالمنعم الجامعي، الأحد، عن عمر ناهز 73 سنة، بعد معاناة مع المرض.

ويعتبر الفنان عبد المنعم الجامعي المولود سنة 1948 بسلا، واحدا من رواد الأغنية المغربية العصرية ومن المقامات الصوتية المشهود لها، زاده في ذلك المعارف التي اكتسبها بالمعهد الموسيقي الذي قضى به 5 سنوات كاملة تعلم خلالها العزف على آلة العود.



وتمتد مسيرة الراحل، الذي تم توشيحه في أغسطس 2016 من قبل الملك محمد السادس ملك المغرب، بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط، إلى أكثر من 5 عقود قضاها بين الزجل والقصيد، واشتغل خلالها رفقة العديد من الأسماء الشهيرة على مستوى اللحن والكلمات.





وتعتبر أغنية "جا فالمعياد" العمل الذي انعكس إيجابا على مساره الفني.

وأثرى الفقيد، الذي بدأ مشواره بتقليد نجوم الطرب العربي وعلى رأسهم العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، الخزانة الفنية المغربية، طوال مسيرته الفنية التي انطلقت بشكل فعلي سنة 1968 من خلال أدائه لأول أغنية في مساره وكانت بعنوان "نهاية" التي كتبها الراحل محمد العراقي ولحنها الراحل حميد بنبراهيم.





كما أدى الراحل الجامعي الذي تم تكريمه بالإذاعة الوطنية في مايو 2016 ، أغنيات ستبقى خالدة من بينها "شافيا بعيون كبار" و "ماشي دق الزين " و"ناديت اعليك" و"على كل حال".

وشارك الراحل أيضا في ملاحم ومناسبات وطنية.

ويوارى جثمان الراحل بمقبرة سيدي مسعود بحي الرياض بعد صلاة ظهر الأحد.