الجزء الـ10 من "فاست آند فيوريس".. صادم وملحمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف الممثل الأمريكي فين ديزل الجزء الـ10 من سلسلة Fast and Furious (فاست آند فيوريس) بالصادم والملحمي.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، يعرض الجزء التاسع من سلسلة أفلام الأكشن حاليًا، بعد سلسلة تأجيلات مستمرة بسبب جائحة كورونا.

وذكر الموقع، أن الجزء التاسع من السلسلة تفوق على أسلافه فيما يخص الحركات الخطرة، كما تلقى إشادة كبيرة سواء من الجمهور أو النقاد.

وتحدث "ديزل" عن الجزء المقبل من السلسلة، موضحًا أن المخرج جاستن ليج بدأ العمل بالفعل على الجزء العاشر، مضيفًا أن العمل بدأ منذ عام تقريبًا وأنه متحمس للغاية للحديث عنه ولكنه يحاول الحفاظ على جرعة التشويق.





وقال "ديزل": "أحد أهم أحلام المخرج هي تصوير الجزء العاشر في القارات السبع، وهو أمر ملحمي وكأن السلسلة تابعة للعالم بأكمله".

وأضاف: "أعتقد أن الجمهور سوف يتعرض لصدمة عندما يشاهد الجزء العاشر، ليس فقط بسبب أماكن التصوير، ولكن لأن الفيلم سوف يتضمن حدثًا خاصًا لا يصدق ولكنه لا يستطيع كشفه حاليًا".

وسبق وأعلن "ديزل" نهاية السلسلة عند الجزء الـ 11، موضحًا أن الجزء الـ 10 والـ 11 سوف يصدرا عامي 2023 و2024 على التوالي.



