فيلم ليام نيسون الجديد الأكثر مشاهدة على نتفليكس.. ما قصته؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إذا كنت من محبي أفلام الصراع على البقاء مثل (The Revenant) "العائد" للنجم ليوناردو دي كابريو، فسوف تحب فيلم النجم ليام نيسون الجديد.

يقوم ليام نيسون ببطولة فيلم (The Ice Road) "الطريق الجليدي"، الذي صدر، السبت، على شبكة البث الإلكتروني نتفليكس، وتمكن في يوم واحد من احتلال المركز الأول في قائمة الأعلى مشاهدة.

وفقًا لموقع "بيور واو" الأمريكي، يدور الفيلم في إطار دراما/أكشن، حول قائد شاحنة يحاول إنقاذ مجموعة قُصّر قبل اندلاع عاصفة تهدد بتدميرهم جميعًا.





ويظهر "نيسون" في الإعلان التشويقي للفيلم بصحبة مجموعة من سائقي الشاحنات يحاولون إنقاذ 26 قاصر من موت مؤكد، من خلال عبور الطريق الجليدي في كندا، إلا أن هناك أشخاص يحولون دون تحقيق هذا الهدف.





وذكر الموقع، أن الفيلم يضم نجوما كبار بالإضافة إلى نيسون، منهم: لورنس فيشبورن، الذي اشتهر بمشاركته في سلسلة ماتريكس، وبنجامين والكر وأمبر ميدثندر وهولت مكالاني.

الفيلم من تأليف وإخراج جوناثان هينسلي، الذي عمل على مشاريع ضخمة سابقة منها Jumanji (جومانجي) و Armageddon (أرمجدون).





