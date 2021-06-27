ياسمين صبري تعلق لأول مرة على اتهامها بتقليد جورجينا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خرجت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن صمتها لتعلق وبصورة رسمية على اتهامها بتقليد جورجينا رودريجز، صديقة اللاعب كريستيانو رونالدو.

وعلقت ياسمين صبري لأول مرة على الأزمة، وذلك على منشور قامت الإعلامية المصرية هالة سرحان بنشره عبر حسابها على "تويتر"، دافعت من خلاله عن الفنانة المصرية معتبرة أن مقارنتها بجورجينا "جهل وغباء".

وشاركت هالة سرحان صورا لياسمين صبري وغردت معها: "جميلة وأنيقة ولوحة فنية، العقول التافهة السخيفة التي تعقد مقارنات مع واحدة في بلد تانية جهل وغباء وبواخة وسماجة، وعموما ياسمين المصرية بديعة المحيا أصبحت وجها عالميا تعاقدت معها شركة كارتييه أشهر بيوت المجوهرات الفرنسية".

من جانبها ردت ياسمين صبري على هالة سرحان قائلة: "أستاذتنا هالة شكرا جزيلا لرقي كلامك وجمال قلبك".





​وكانت ياسمين صبري طالتها اتهامات من جانب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حول تقليدها جورجينا رودريجز، صديقة كريستيانو رونالدو، وشاركوا صورا لهما تبرز تشابها بينهما.

وأثير جدل خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رسالة من صفحة غير موثقة على موقع "فيسبوك" باسم جورجينا، وجهت إلى الفنانة المصرية ياسمين صبري.

وجاءت الرسالة بعد تداول الكثير من جمهور النجمتين مجموعة صور تظهر تقليد ياسمين صبري لجورجينا في المظهر والملابس.

وقالت الصفحة في الرسالة "كوني نفسك وليس أنا"، وأشارت الصفحة في المنشور إلى الصفحة الرسمية للفنانة ياسمين صبري.

ومن جانبها ردت صفحة موثقة بموقع "فيسبوك" باسم ياسمين صبري، في تعليق لها على الصورة والمنشور: "أنا لا أتنافس مع أي شخص".

واعتقد معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الحسابات رسمية، إلا أن حساب جورجينا غير موثق، ورغم أن حساب ياسمين صبري موثق، إلا أنها سبق وأن نفت امتلاكها أي حسابات عبر موقع "فيسبوك"، وذلك بعد الأزمة التي فجرها الحساب الذي يحمل اسمها على "فيسبوك" بشأن تعليق عن الفنان محمد رمضان.



