شكرا لقرائتكم خبر عن عرض تمثال مطلي بالذهب لكاني ويست للبيع في معرض فني بسعر 21 ألف إسترليني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض تمثال للبيع بالحجم الطبيعي لمغني الراب الأمريكي كاني ويست، البالغ من العمر 44 عامًا، مطلي بالذهب بسعر 21 ألف جنيه إسترليني، من بين أعمال فنية معاصرة أخرى معروضة للبيع في معرض "لا كوفيد" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ويقول فنان الجرافيتي المقيم في لوس أنجلوس، ريسك، وهو نفس الفنان الذي صنع جدارًا بطول ست بوصات ممر شهرة دونالد ترامب، وقال: "أكره قول هذا، لكن فيروس كورونا كان أفضل شيء حدث لي على الإطلاق كنت أقضي الكثير من الوقت في الاستوديو الخاص بي لأقوم بأعمال جيدة".

وأضاف ريسك أنه يتحدث عن ضعف جسم الإنسان من خلال القطع الفنية التي يعرضها إذ جعل وباء كورونا الناس تنظر إلى مفهوم "الفناء" بشكل أوضح، وفقا لــ"يورو نيوز".



تمثال كانى ويست

ويتميز التمثال بسلاسل من الألماس حول الرقبة وحذاء "ييزي" الرياضي، ويظهر بوضوح ملامح وجه مغني الراب البارزة.

سيكشف كل فنان مشارك في معرض جوليان في بيفرلي هليز عن عشر قطع أصلية تم العمل عليها خلال فترة الإغلاق بسبب تفشي وباء كورونا في عام 2020.



التمثال

في سياق اخر، تصدرت أخبار ارتباط إيرينا شايك مع كاني ويست المواقع الأجنبية الفترة الماضية، وذلك بعد تم تأكيد علاقتهما بواسطة صور تم التقاطهما للثنائى معًا، وهو الأمر الذى دعا موقع ديلى ميل إلى تسليط الضوء على حكاية العلاقة بين الاثنين و تفاصيلها.

الحكاية بين الثنائى بدأت قبل ثلاثة شهور وفقًا لموقع الديلى ميل، حيث أكد أن العلاقة بدأت بالتزامن مع انفصال كيم كاردشيان عن كاني ويست، حيث لم يأخذ الأخير وقتاً طويلاً لنسيان فترة زواجه من كيم.