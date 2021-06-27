شكرا لقرائتكم خبر عن دينا تكشف لـ"الخليج 365" عن 5 أشياء تتبعها بنظامها الغذائي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة الاستعراضية دينا، خلال الأيام الماضية من خلال حضورها في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، بإطلالة أنيقة، كما أنها أثارت التساؤلات حول حقيقة اجراء عملية تجميل في وجهها وذلك لظهور بشكل جميل وهادئ.



دينا دينا

وكشفت دينا لـ ”الخليج 365” في تصريحات خاصة عن أنها لم تقم بإجراء عمليات تجميل ولكن في الفترة الأخيرة اتبعت نظام غذائى معين وتنظيم لحياتها بشكل أكبر، وأنها ستقوم بعملية تجميل عندما تتدخل مرحلة العجز.

وأوضحت دينا، أن خلال الفترة الماضية اتبعت نظام معين، قائلة: "بطلت السجاير منذ 6 أشهر وده عمل فرق كبير في وشى لأن السجاير بتأثر على منطقة الفم ومنطقة أسفل العين، كما أنى لم أضع مكياج أثناء ظهورى في مهرجان أسوان للمرأة".



دينا دينا

وأضافت دينا: "أنا كمان حريصة على ممارسة الرياضة بشكل كبير جدًا يوميًا، كما أنى نظمت غذائى فكنت في السابق أتناول وجبة واحدة في اليوم، ولكن حاليًا أصبحت أتناول 3 وجبات في اليوم وبمواعيد منتظمة بين كل وجبة 5 ساعات".

وتابعت دينا: "كمان بتابع مع طبيب نظم لى غذائى بشكل كبير وحاليًا أقوم بتقليل الكربوهيدرات، وتنظيم حياتى الفترة الأخيرة بشكل أفضل كان السبب في ظهورى بشكل أفضل، واذا عملت عملية تجميل أكيد هقول، وأنا هايجى يوم وأعمل أكيد لما أدخل في مرحلة العجز بقى".

ويأتي ظهور الفنانة الاستعراضية دينا في مهرجان أسوان بالنيولوك المختلف، بعد حوالى 6 أيام من ظهورها الأخير عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، والتي ظهرت فيه بشكلها المعتاد في جلسة تصوير لها التقطتها على إحدى الدراجات النارية بفستان باللون الأسود.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة دينا، حكاية "شنطة سفر" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وشارك في البطولة بجانب دينا كل من، الفنان أحمد صيام، والفنان رمزي العدل، والفنانة الشابة منة عرفة، المسلسل من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى.