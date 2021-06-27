شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يؤدى مناسك العمرة بعد حفله الغنائى فى السعودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى النجم محمد حماقى، مناسك العمرة مع فريقه الفنى، عقب إحيائه حفله الغنائى الذى أقيم بقبة دوم في جدة بالسعودية أول أمس الجمعة.



محمد حماقى



محمد حماقى



محمد حماقى



محمد حماقى

وشارك حماقى، متابعيه وجمهوره، قبل الحفلة بمقطع فيديو جديد يظهر من خلاله وهو يواجه أزمته اليومية في اختيار الملابس قبل الخروج من المنزل، حيث ظهر في الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يتحدث مع نفسه بملابس مختلفة حول اختيار الملابس، ثم يختار الملابس التي يظهر بها في الحفلة.

وقدم حماقى بالحفل باقة من أشهر أغانيه ومنها "نفسى ابقي جنبه"، "قدام الناس"، "مابلاش"، "أحلى حاجة فيكي"،"ليه بيلموني ليه"، بالإضافة إلى "من البداية"، "يا ستار"، "كان وكان"، "واحدة واحدة".

ويتعاون النجم محمد حماقى، مع الملحن والمؤلف عزيز الشافعى من خلال أغنية جديدة تحمل اسم "يا نسيم حبيبى نسم" والتي ستكون ضمن أغنيات البومه الجديد الذى يواصل تسجيل كل أغنياته، وستكون الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى.

وكشف النجم محمد حماقى مؤخرًا عن موعد طرح البومه الجديد والذى سيكون شهر يوليو المقبل، والمكون من 12 أغنية ويتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، عزيز الشافعى