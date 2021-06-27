إيمان السيد: "ياسمين عبدالعزيز جدعة ومش بوشين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصفت الفنانة إيمان السيد، ابنة مهنتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بـ"أجدع" الشخصيات، التي قابلتها، لافتة إلى أن علاقتهما تمتد لحوالي 14 سنة.

ونشرت إيمان صورة لياسمين على موقع انستجرام، معلقة "مش هبالغ لو قلت ان ياسمين من أجدع الشخصيات اللي قابلتها، انا معرفتي بيها داخلة على حوالي ١٤ سنة دلوقتي ( فترة طويلة اتغير فيها ناس كتير، وناس أكتر كانوا قريبين ومابقوش موجودين) وياسمين عمرها ما اتغيرت".

وتابعت "طول عمرها جدعة وبنت ناس ومحترمة وبتفهم في الأصول، بتحب شغلها وبتحب كل الناس اللي معاها يطلعوا بأحسن صورة، وزي ما خالد الصاوي قال (وبضم صوتي لصوته): ياسمين عبدالعزيز واضحة وصريحة ومش بوشين وما بتجاملش ودا أريح للناس كلها".

وأضافت إيمان "حقيقي التعامل مع انسانة زي ياسمين مريح، خاصة لما تكون انت كمان انسان دوغري ومش منافق ومالكش في اللوع، ياسمين عمرها ما اتغيرت معايا في عز ما كان فيه ناس كنت فاكراهم قريبين مني وكانوا يقولولها: ما كفاية إيمان السيد بقى (وحتى دا عرفته من برة مش منها لان طول معرفتي بيها عمرها ما قالت لي ولا قالت قدامي حاجة تضايقني)، ربنا يكرمها ويرزقها كل خير".

إيمان السيد شاركت في بطولة مسلسل ياسمين عبدالعزيز، الذي عُرض رمضان الماضي "اللي مالوش كبير" مع خالد الصاوي وأحمد العوضي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.